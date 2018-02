Este OFICIAL! Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a mintit la CSM

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul sef al DNA, Laura Kovesi, a declarat marti, in cadrul sedintei CSM, ca nu exista nicio condamnare la CEDO in dosare instrumentate de DNA dupa anul 2013 si nu i se poate imputa acest motiv in propunerea MJ de revocare din functie. Numai ca statul roman a primit o condamnare in cazul Emanuela Elena Pendiuc intr-un dosar al DNA din 2014. Detaliile sunt socante. Cu unanimitate, Curtea a constatat incalcarea art. 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (n.r. – Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante). Instanta europeana i-a acordat Emei Pendiuc daune morale de 600 de euro, suma ce va trebui achitata de statul roman ...