Este oficial! Un actor cunoscut a decis sa se RETRAGA. Despre cine este vorba

Robert Redford a marturisit intr-un interviu pentru revista Entertainment Weekly, publicat luni, ca filmul "The Old Man and The Gun" este ultimul in care va mai aparea in calitate de actor, scrie AFP, potrivit News.ro. "Niciodata sa nu spui niciodata, dar am ajuns la concluzia ca actoria s-a terminat pentru mine", a explicat actorul in varsta de 81 de ani, adaugand ca "The Old Man and The Gun", care va fi lansat pe 28 septembrie in Statele Unite, este probabil ultimul sau film. El joaca rolul unui barbat in varsta de 70 de ani, evadat din inchisoare, care se apuca de o serie de jafuri. "Voi iesi la pensiei dupa acest film pentru ca fac asta de cand aveam ...