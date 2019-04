”Este Pastele din nou, un Logan primesti cadou!” - FOTO

CAMPANIE ESTE PASTELE DIN NOU UN LOGAN PRIMESTI CADOU PANIFCOM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 25 martie – 28 aprilie 2019, Panifcom organizeaza campania ”Este Pastele din nou, un Logan primesti cadou!”. Campania se desfasoara in toata zona Moldovei si cuprinde judetele Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui. Moldovenii pot castiga premii instant ce constau in: marele premiu - un autoturism Dacia Logan, 50 vouchere cadou de 100 lei, 1500 Franzela alba feliata 500 gr sau unul dintre cele 200 de pixuri personalizate Panifcom. La achizitia unei Franzela cu secara 500 gr sau Franzela alba, feliata – 500 gr - Panifcom, razuind talonul de pe ambalaj, cresc sansele ...