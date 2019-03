Este primavara un anotimp periculos pentru cardiaci? Raspunsul il puteti afla, in direct, la BZI LIVE. Invitat in studiou este prof. dr. Florin Mitu - LIVE VIDEO

FLORIN MITU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 20 martie 2019, in studioul BZI LIVE o noua emisiune medicala. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este prof. dr. Florin Mitu, seful Clinicii de Recuperare Cardiovasculara de la Spitalul de Recuperare din Iasi, singura sectie cu acest profil din Moldova. In prima parte a emisiunii, medicul cardiolog Florin Mitu va vorbi despre noutatile medicale prezentate in cadrul manifestarilor stiintifice dedicate Conferintei Zilele Spitalului de Recuperare din Iasi care s-au incheiat recent la Iasi. La eveniment au participat aproape 1000 de medici atat din tara, cat si din strainatate. In a doua parte a emisiunii, prof. dr. Florin Mitu va vorbi despre implicatiile pe care le-ar putea avea fluctuatile de ...