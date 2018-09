Este, probabil, cel mai prost hot din Romania! A spart o locuinta din Braila, dar la plecare… “Ti-am intrat pe profilul de Facebook si ti-am vazut fata!”

O persoana din Braila a avut parte de un moment mai putin placut cand a revenit acasa. Si-a gasit locuinta sparta si, cu inima indoita, a patruns in apartament. Intr-un timp foarte scurt a verificat ce lucruri ii lipsesc, dar cand a ajuns intr-una dintre camera a avut parte de o mare surpriza.

Hotul isi uitase telefonul mobil pe masa! Incredibil, dar adevarat! Astfel ca persoana a carei locuinta a fost sparta i-a aflat imediat identitatea infractorului. Surprinzator, nu a depus plangere la politie. Dar i-a transmis hotului ca are 24 de ore sa aduca lucrurile furate inapoi, in caz contrar urmand sa depuna plangere.

“As vrea sa-i spun acestei persoane care mi-a spart usa si mi-a golit casa ieri seara cand am iesit in oras ca si-a uitat celularul pe masa! Acum stiu cine esti, ti-am intrat pe profilul de Facebook si ti-am vazut fata! Ai 24 de ore sa-mi aduci lucrurile inapoi si sa-mi repari usa, daca nu, ma duc la politie. Am lasat aici si linkul cu profilul Facebook pentru ca toata lumea sa vada cine esti cu adevarat”, este mesajul lasat de persoana careia i s-a spart locuinta.

