Este scandalul momentului! Autoritatile au contribuit la propagarea pestei porcine! Pagubele sunt enorme

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii naucitoare ies la iveala! Eroare grava in Guvernul Dancila, care ne va costa sute de milioane de euro! Propagarea pestei porcine putea fi impiedicata. Geronimo Branescu, seful ANSVSA, a oprit, insa, medicii veterinari sa faca obisnuita inspectie a animalelor in gospodarii. Anual, medicii veterinari merg in bataturile oamenilor in februarie-mai. Anul acesta insa, pe 13 februarie 2018, cand deja existau mai multe focare confirmate de pesta africana, Geronimo Branescu a inlocuit inspectia cu o analiza din birou. Citeste si: Intrebare pentru nota 10! Daca pesta porcina NU afecteaza oamenii, atunci de ce sunt sacrificati porcii?! Se vrea distrugerea fermierilor romani?! Invocand probleme f ...