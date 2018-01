Este sedinta Consiliului Judetean Constanta. Ce se discuta. Cine sunt initiatorii proiectelor de pe ordinea de zi

Astăzi are loc ședința Consiliului Județean Constanțadin cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Județean Constanța.privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Dogaru Tudorel, Director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea infiintarii Serviciului de Zi fara cazare Centrul de Zi de Recuperare Cogealac, in subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta, aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia, precum si aprobarea modelului cadru al conventiei de asociereInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea infiintarii Locuintei Protejate Luceafarul Medgidia si aprobarii Regulamentului de Organizare si FunctionareInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Social cu Cazare Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta RotterdamInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.244/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea Proiectului „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Dorada Transporting S.R.L.Initiator: Vicepresedinte Palaz Claudiu Iorgaprivind aprobarea aderarii unitatii administrativ teritoriale Comuna Mihai Viteazu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ConstantaInitiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2018 – 2019Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horiaprivind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019 aprobat prin HCJ nr. 400/2013Initiator: Vicepresedinte Palaz Claudiu Iorga