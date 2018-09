Este sedinta Consiliului Judetean Constanta. Ce se discuta. Proiecte interesante. Cine sunt initiatorii

Astăzi, potrivitva avea loc şedinţa Consiliul Judeţean Constanta, la ora 13:00, în Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta.privind organizarea unei sedinte solemne a Consiliului Judetean Constanta in comun cu Consiliul Judetean Tulcea pentru aniversarea Centenarului Marii UniriInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Contractului de Modificare si Reafirmare a Contractului de Asistenta pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr.1 din data de 30 aprilie 2015, incheiat intre Judetul Constanta, Municipiul Constanta, SC RAJA SA Constanta si Banca Europeana pentru Reconstructie si DezvoltareInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile Centrelor Scolare pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, „Maria Montessori” Constanta si „Albatros” Constanta, pentru anii scolari 2018-2022Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, Directia Judeteana de Sanatate Publica Constanta, Serviciul de Ambulanta Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala ConstantaInitiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea depunerii unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de zi, Centre Respiro/Centre de criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea depunerii unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rezultatului analizarii noului proiect de management, proiectul de management si durata pentru care se va incheia contractul de management de la Muzeul de Arta ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea închirierii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unor spatii, proprietate publica a Judetului Constanta, aflate in incinta Centrului de Excelenta in Turism si Servicii Tomis, in scopul desfasurarii activitatilor cu caracter turistic sau conexe sectorului turisticInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea contractului de comodat incheiat intre UAT Judetul Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind darea in administrare a unui spatiu, proprietate publica a Judetului Constanta, Centrului Cultural Judetean „Teodor T. Burada”Initiator: Presedinte- Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Programului judetean de dezvoltare privind dotarea unor unitati de invatamant din mediul rural al Judetului Constanta cu grupuri sanitare tip containerInitiator: Consilier – Crusoveanu Marianprivind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea transmiterii unei solicitari catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii schimbarii destinatiei unui teren in suprafata de 950 mp aflat in proprietatea Judetului Constanta si administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiarivind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a constructiei Monument de for public „Crucea eroilor romani cazuti in primul razboi mondial” si a terenului aferent acestuia in suprafata de 1400 mp, din domeniul public al UAT Topraisar si administrarea Consiliului Local Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean ConstantaInitiatori: Consilierii - Bercaru Nicoleta si Beres Adrianpentru modificarea HCJC nr. 91/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiapentru modificarea HCJC nr. 92/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria-DN 22/Tariverde”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului judetean de persoane si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane, executat in judetul ConstantaInitiator: Vicepresedinte: Palaz Claudiu Iorgaprivind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC CDI Transport Intern si International SRLInitiator: Vicepresedinte: Palaz Claudiu Iorgarivind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiapentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la HCJC nr.288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressmentInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J pentru semnarea acestui contractInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Directia de Paza a Judetului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiarivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiarivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe 2018Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul II al anului 2018Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiarivind aprobarea proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta sa achizitioneze servicii de intocmire documentatii tehnice necesare realizarii Proiectului tehnic pentru DJ 392 Pecineaga-Amzacea, avand lungimea de 11 kmInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind revizuirea Procedurii simplificate interne de atribuire a contractului de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale si alte servicii specificeInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia