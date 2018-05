Este uimitor! 9 schimbari care apar in organismul tau dupa ce consumi 2 oua pe zi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ouale repezinta o sursa nutritiva exceptionala pentru organismul nostru. Conform studiilor recente, ouale au foarte multe beneficii, iar nutritionisti recomanda sa consumam doua oua in fiecare zi, scrie secretele.com. Consumul de oua a dobandit in ultimii ani o reputatie nedreapta pentru ca galbenusurile ar fi bogate in colesterol. S-a ajuns sa se limiteze consumul la 2-5 oua pe saptamana. Insa ultimele studii realizate de cercetatori arata ca daca consumi 2 oua pe zi in corpul tau se vor produce minuni. In plus, nu exista studii care sa limiteze consumul de oua doar la 2-5 pe saptamana. Iata care sunt beneficiile consumului a doua oua pe zi: 1. Imbunatatesc memoria Ouale contin colina, un compus cheie al fosfolipidelor, ca ...