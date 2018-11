Este bine să fim verticali şi să avem coloană vertebrală, să evităm în viaţă idolatrizarea “mai marilor noştri”. Este un gest necreştinesc linguşirea şefilor. Ce scrie în Ceaslov? “Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru!” Este o greşeală fundamentală la noi în creştinism, care se repetă de mult, The post Este un gest necreștinesc lingușirea șefilor / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.