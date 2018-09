Este una dintre bolile dificil de diagnosticat la copil. Medicul Carmen Oltean va oferi parintilor informatii pretioase despre aceasta maladie, la BZI LIVE

FB COVER Oltean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 4 august 2018, in studioul BZI LIVE va fi prezent un medic de la Spitalul de copii Sf. Maria din Iasi. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este dr. Carmen Oltean, medic primar in Clinica de diabet, nutritie si boli metabolice din cadrul unitatii medicale. In cadrl emisiunii care incee la ora 13.00, medicul Oltean va vorbi despre o boala dificil de diagnosticat in cazul copiilor si adolescentilor, diabetul de tip 1 sau diabetul de tip 2. In ultimii ani, medicii constata o crestere a cazurilor de diabet in randul copiilor, in special din cauza tendintei crescute spre obezitate. Care sunt semnele ce ar trebui sa-i alerteze pe parinti, ce inseamna diabetul pentru un copil sau adolescent, este pos ...