Este usor de plantat, rezista la inghet si poate aduce profituri record. Leguma redescoperita de agricultorii romani!

leguma 2

O leguma despre care aproape toata lumea a auzit, dar putini ii mai stiu gustul, isi face din nou loc in agricultura romaneasca si pe mesele noastre.

Napul sau topinamburul, cu aspect de cartof si gust dulceag, este usor de plantat, rezista la inghet si seceta, iar supele, dulceata ori chipsurile din napi sunt delicioase. Bogat invitamine, dar si in inulina, o substanta care regleaza glicemia, – napul este cautat de diabetici si folosit in dietele de slabire.

Specialist: „Bulbii de napi se planteaza in pamant, se planteaza primavara devreme, sunt foarte usor de procesat. Este o planta foarte ieftina, dar care se poate produce in cantitatimari.”

Din comoditate sau ignoranta, napul a fost lasat uitarii de-a lungul anilor, dar micii fermieri, mereu in cautare de afaceri de nisa, l-au scos la lumina. L-au gasit prin agriculturile altor tari, unde a fost folosit in situatii de criza.

Pentru cultivarea unui hectar este nevoie de o investitie de 5.000 de lei si se pot produce pana la 45 de tone de napi. Tuberculii se ingroapa, iar napii pot fi recoltati din noiembrie pana in mai. Legumele pot fi tinute in pamant pana la o eventuala comanda.

Constanta Stefanescu, Producator: „Este o planta care nu te chinuie pur si simplu, nu are daunatori, plus partea de inghet ea rezista pana la -50 de grade. Cand este cald nu este foarte afectata.”

In comuna Clinceni din judetul Ilfov, o familie cultiva napi pe 5 hectare. Au optat pentru aceasta cultura, dupa o lupta de cativa ani cu rosiile, zilierii si reteaua de distributie. Au vrut o leguma simpla si rezistenta si asa au ajuns la napi. Au obtinut o finantare europeana de 40 de mii de euro, iar urmatorul obiectiv este ridicarea unei mici fabrici de procesare.

Alexandra Iancu, Producator: ”Imi aduce un plus de super energie, frunzele au un continut mare de fier, din florile lui se obtine un ceai cu gust de nuca.”

Dulceata din topinambur este o varianta chiar si pentru diabetici. Contine inulina o substanta care regleaza glicemia iar o fabrica din Romania a facut un astfel de produs fara zaharpentru ca aceasta leguma este suficient de dulce. Un borcan costa 17 lei.

