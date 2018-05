Este vestea trista a zilei! Organismul Nataliei Oreiro a cedat. Nimeni nu a stiut ca actrita de telenovele este bolnava! Ce se intampla chiar in aceste momente cu artista intragita de milioane de romani

Vesti proaste despre actrita de telenovele si cantareata Natalia Oreiro. Vedeta a fost internata de urgenta la spital, iar toate concertele au fost suspendate.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de purtatorul de cuvant al acesteia, citat de unica.ro, Natalia a fost nevoita sa isi anuleze primul concert din turneul pe care ar fi trebuit sa-l inceapa la finalul lunii trecute dupa ce a avut nevoie de ajutorul medicilor.

In varsta de 40 de ani, Natalia Oreiro trebuia sa sustina zilele trecute un concert in Tel Aviv, Israel, insa, cu cateva ore inainte de zbor, ea a inceput sa se simta rau. Cum simptomele au alarmat-o, a mers de urgenta la spital.

Medicii i-au recomandat odihna dupa trei saptamani de filmari intense pentru filmul „Re loco”, fiind epuizata fizic.

Actrita a postat un mesaj pe o pagina de socializare in care isi anunta fanii ca se simte bine.

„Buna, prieteni! Ce ati facut in ultimul timp? Vreau sa va spun ca acum sunt bine, in casa mea, urmez sfaturile medicilor mei, am o problema de sanatate, dar va trece foarte repede. Sunt bine si nu trebuie sa va faceti griji. In curand ne vom putea vedea si vom sarbatori viata”, a scris Natalia Oreiro.

Originara din Uruguay, Natalia Oreiro a devenit cunoscuta in Romania odata cu difuzarea telenovelei „Inger salbatic”, in care a jucat rolul principal si i-a dat viata personajului Milagros, o tanara orfana. Pe 19 mai, cunoscuta artista va implini 41 de ani.

