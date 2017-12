Esti pregatit de sarbatori? Iata cum va fi vremea de Craciun!

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. In Capitala, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi de 10-11 grade si nu vor fi precipitatii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata vremea va fi in general inchisa in toata tara, iar dimineata si seara va fi ceata in zonele joase, in timp ce, in vestul, nordul si centrul tarii vor fi precipitatii mixte. Va ninge, insa, la munte, mai ales pe crestele mai inalte, unde vor fi intensificari temporare ale vantului, care vor depasi la rafale 70-80 de kilometri pe ora. Temperat ...