"Eu de asta am plecat, am simtit ca ea trage spre moarte." Liviu a recunoscut motivul pentru care a lasat-o pe Israela sa moara singura

Liviu

Sfasiat de durere, Liviu Arteni a acordat un interviu telefonic, dupa aflarea vestii ca fosta lui sotie, Israela, a fost gasita fara suflare in casa.

La scurt timp dupa ce vestea trista a fost facuta publica, Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a reactionat intr-un mod tulburator. Cu greu si-a gasit cuvintele pentru a putea spune ce simte!

"Pe mine nu m-a anuntat nimeni. Am intalnit un roman, un roman pe strada si am discutat ca oamenii. Eu nu vreau sa ma distrug, iti dau cuvantul meu de onoare. Stiti ce greu este sa pierzi un om. Eu de asta am plecat, am simtit ca ea trage spre moarte. Stii? Si decat sa fiu acuzat... Eu... daca eram cu ea acum, eu daca eram cu ea in apartament, deci jur cu mana pe inima ca eram victima numarul 1 a mediei. Ea nu e moarta, ea e plecata in Israel. Ea nu este moarta..."

"Am o poza cu ea cand era, in Rhodos, e cea mai faina poza in care eu dansez si o cuprind din spate. Sufar foarte mult pentru ca am pierdut un om, daca mai gasesc o femeie ca ea, un pic mai tanara, ca nu mai vreau sa sufar... Un pic mai tanara decat mine, sa mor inaintea ei

-Crezi ca vei mai gasi o femeie ca ea?

-Nu...", a declarat Liviu pentru Antena Stars.

Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt provocand o hemoragie interna. Se pare ca fosta balerina nu a respectat indicatiile primite de la medici dupa montarea inelului gastric.

Femeia de afaceri a fost gasita vineri seara fara suflare in baie, dupa ce autoritatile au fost alertate de avocata ei, care nu reusise sa dea de ea la telefon de cinci zile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.