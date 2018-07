Eu sunt farmacist de 15 ani. Intr-o zi a venit la mine un domn suparat ca am jignit-o sotia lui. Atunci i-am explicat ca aveam o zi grea, iar ea m-a sunat sa ma intrebe asta. Eu i-am raspuns la intrebare. I-am zis unde se baga…

Povestea unui farmacist acuzat ca si-a insultat o clienta la telefon, a devenit virala pe Internet, starnind amuzamentul a milioane de oameni din intreaga lume. Iata cum explica barbatul situatia:

La sosirea acasa, sotul isi gaseste sotia plangand. Printre lacrimi, femeia ii explica: „Este vina farmacistului. M-a insultat de dimineata la telefon”.

Cand a auzit, sotul s-a dus glont la farmacist ca sa ii ceara o explicatie. Inainte sa apuce sa zica ceva insa, farmacistul ii intrerupe: „Mai intai, va rog sa ma ascultati un minut!

In dimineata asta nu mi-a sunat alarma, asa ca m-am trezit tarziu. Fara sa imi iau micul dejun, m-am imbracat rapid si am alergat spre masina, inainte sa realizez ca am inchis usa cu cheile de la casa si cele de la masina in interior. Am fost nevoit sa sparg o fereastra pentru a-mi recupera cheile. Pe drum, am primit amenda pentru ca am condus cu viteza prea mare.

Cu trei kilometri inainte sa ajung la farmacie, am facut pana de caciuc. Cand, in sfarsit am ajuns la farmacie, ma asteptau o gramada de oameni ca sa deschid. Am deschis si am incercat sa ii servesc cat mai repede, iar in tot acest timp imi suna telefonul incontinuu.

Apoi a trebuit sa scot un teanc de monede din sertarul casei de marcat ca sa ii dau rest cuiva si s-au imprastiat toate pe podea. M-am asezat in genunchi ca sa pot strange monedele, iar telefonul tot suna. Cand m-am ridicat, m-am lovit cu capul de sertarul deschis al casei de marcat si, fara sa vreau, am atins o sticla de parfum, care a cazut si s-a spart. In tot acest timp, telefonul suna in continuare.

Intr-un final, am reusit sa raspund la apel. Era sotia dumneavoastra! Voia sa stie cum se foloseste un termometru rectal… si, sincer va spun domnule, eu doar i-am zis direct unde sa si-l bage!”.

