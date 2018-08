Eu sunt medic ginecolog. Am intanit multi pacienti, dar nu voi uita NICIODATA acest caz

„Eu sunt medic ginecolog de multi ani. Am intanit multi pacienti, cu povesti mai mult sau mai putin amuzante. Dar acest caz este de neuitat. Mama si fiica, Doamna Gherman si Ioana, au intrat la mine in cabinet:



– Fiica mea nu se simte bine. S-a ingrasat mult in ultima perioada, vomita dimineata si are stari ciudate…



– Hai sa vedem ce ai, Ioana, i-am zis. Apoi i-am luat analizele si i-am recomandat odihna si sa mananci fructe si legume.



Aveam deja diagnosticul, dar trebuia sa astept rezultatele analizelor.

Doamna Gherman era tare ingrijorata cand au revenit sa le spun ce se intampla cu Ioana. Incerca sa o iau usurelul pe mama.



– Doamna Gherman, nu stiu cum sa va spun, insa fiica dumneavoasta e gravida. In 4 luni, as spune eu, dar mai trebui facuta o ecografie.

– Gravida? Fata mea n-a fost niciodata cu un barbat. Nu, Ioana?

– Nu m-am sarutat niciodata cu un baiat.



Pentru mine, situatia era amuzanta spre ridicola. Asa ca am tacut. M-am dus spre fereastra si timp de 5 minute m-am uitat spre cer. Mama deja nu mai avea rabdare… M-a intrebat daca s-a intamplat ceva.



– Doamna, ultima data cand a ramas o virgina insarcinata, a aparut o stea pe cer si trei magi au pornit in calatorie. N-as vrea sa ratez cand se intampla iar asta.

Dupa acest raspuns, nu a mai venit niciodata la mine…”

