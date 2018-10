Eugen Blaga: Ne privim și ne salutam fara a ne fi cunoscut vreodata

Presedintele sud-coreean Moon Jae-in, a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar presedintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord.

Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru conducerea DNA, sustine ca "obiectul de activitate al DNA nu este constatatea si cercetarea infractiunilor de abuz in serviciu, ci de a pune pe masa judecatorului infractiuni de coruptie la nivel inalt si mediu".

Revista germană Der Spiegel, cea care a dezvăluit cazul în care Cristiano Ronaldo e acuzat de viol de Kathryn Mayorga, a publicat actul prin care CR7 recunoştea, practic, faptele comise în 2009. La puţin timp de la episodul petrecut într-o cameră de hotel din Las Vegas, superstarul portughez şi victima sa au semnat un acord