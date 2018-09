Eugen Nicolicea arunca BOMBA: Parlamentarii au dreptul sa stabileasca masuri cu privire la efectele produse de OUG 6

Președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, a declarat, marți, în debutul dezbaterilor privind OUG 6 de punere în executare a mandatelor de supraveghere în procese penale, că parlamentarii au dreptul să stabilească „măsuri cu privire la efectele care s-au produs”, scrie Mediafax.

„Când ai o lege de aprobare sau o lege de abrogare, legiuitorul, dacă consideră că este cazul, precizează în corpul legii de aprobare sau respingere, măsurile cu privire la efectele care s-au produs pe timpul cât ordonanța a fost în vigoare. Pe cale de consecință, vom vedea dacă soluția este de abrogare sau aprobare cu amendamente (...) și adăugăm măsurile care trebuie luate cu privire la efectele produse de OUG în timpul în care ea a fost în vigoare”, a declarat, marți, președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea.

El le-a propus membrilor comisiei să inventarieze propunerile.

„Cu privire la aceste efecte vă rog să vă gîndiți și după ce centralizăm aceste efecte vedem dacă există sau este nevoie de niște măsuri, fie de continuare a acestor efecte, fie de stingere. Și trebuie inventariate propuneri de măsuri. Aceasta este procedura pe care trebuie să o aprobăm aici”, a precizat Nicolicea.

Deputații juriști dezbat marți, proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică în procesele penale. Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe în dosare, potrivit ministrului Justiției.

Legea a fost adoptată tacit în Senat, Camera Deputaților fiind cameră decizională în acest caz.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat pe 13 septembrie că OUG 6/2016 trebuie dezbătută în Parlament pentru a se decide dacă va fi respinsă sau completată, susținând că „Ministerul Justiției, CSM și Parchetul General ar trebui să stea la o masă pentru a găsi soluția”.

„Există o dezbatere, așteptăm punctul de vedere al Ministerului Justiției, pentru că până la urmă ordonanța 6 nu a venit de undeva din cer, a fost emisă de doamna Prună, când era ministru al Justiției. Dacă cumva și fără îndoială ordonanța 6 trebuie respinsă sau în mare parte respinsă...dar trebuie să punem ceva la articolul II, adică toate persoanele care au fost instrumentate cu încălcarea normelor de drept, se întâmplă ce? Și atunci, discutăm... Soluția este în parlament. Toți cei de bună credință, pornind cu Ministerul Jutsiției, CSM, Parchetul General, să vină, ne așezăm la masă și găsim soluția legislativă. Sunt foarte importante și protocoalele, dar aceste protocoale au adăugat la lege. Dacă au adăugat la lege și câțiva oameni au avut de suferit nu trebnuie să reglementăm? Nu este nicio amnistie mascată”, a afirmat președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justiției, Florin Iordache, în Parlament.

Întrebat dacă prin OUG 6/2016 se încearcă tatonarea unei legi pentru amnistie și grațiere, Florin Iordache a răspuns că nu, însă OUG 6/2016 trebuie ”rezolvată” în Parlament.

„Nu este o tatonare, este ordonanța 6 care trebuie rezolvată într-un fel sau altul în Parlament: adoptată, respinsă, adoptată cu modificări și așa mai departe. Discutăm de o Ordonanța 6. Ordonanța 6 care din punctul nostru de vedere, și ați văzut că există deja niște decizii la instanță, au venit să adauge cumva Codului penal și Codului de procedură penală. Dacă colegii mei au invocat această situație, care există în spațiul public... dacă trebuie să facem modificări și dacă deja instanțele deja am văzut că au dat primele hotărâri în care su spus că în primă instanță persoanele au fost cercetate abuziv, cu încălcarea normelor de drept, cu încălcarea normelor de procedură penală, etc. Putem sta impasibili, să așteptăm să vină de sus, de undeva? Nu”, a adăugat Iordache, care a precizat că OUG a fost dată în timpul guvernului condus de Dacian Cioloș.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat pe 11 septembrie că există în Camera Deputaților un proiect prin care se analizează Ordonanța 6 din 2016, care a stat la baza încheierii protocolului din același an, între PÎCCJ și SRI, iar dacă actul normativ va fi respins, se poate ca toate probele din dosare să fie revizuite.

„În Camera Deputaților se află un proiect de lege care analizează Ordonanța 6 ce a permis aceste echipe mixte și aceste protocoale. Am înțeles că e posibil ca ordonanța să fie respinsă, dacă respingi ordonanța, e echivalentul unei modificări substanțiale printr-o altă ordonanță de urgență. E important ca legiuitorul să stabilească ce se întâmplă cu efectele juridice (...) Dacă pică ordonanța, legea trebuie promulgată de președinte și produce efecte de la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Posibil ca președintele să o atace la CCR. Se respinge ordonanța, legiuitorul trebuie să spună ce se întâmplă cu efectele juridice pe care ordonanța le-a produs. Dacă legiuitorul spune că se mențin efectele... dar dacă le anulează, atunci ne întoarcem la ce spuneam, în sensul că toate probele soluționate prin echipe mixte vor fi supuse revizuirii”, a declarat Tudorel Toader, la Antena3.

Toader a vorbit din nou despre ordonanța care le-ar permite celor condamnați în baza protocoalelor să ceară revizuirea: „Eu spuneam că este posibilă o ordonanță, un act juridic cu putere de lege prin care să-i permită celui care crede că a fost condamnat pe protocoale, echipe micte, pe aceste procedee probatorii, altele decât le permite legea. Să i se dea posibilitatea de a declara o procedură de admisibilitate în principiu să verifice dacă în dosarul lui a avut la bază astfel de procedee nelegale”.

Directorul SRI Eduard Hellvig a spus, la finele lunii august, că a încheiat protocolul secret din 2016 în baza legii şi că l-a denunţat la scurt timp pentru că putea să aplice legea şi fără a se stabili prin protocol relaţionarea dintre Parchet şi Serviciu.

”Trebuie să fii rupt de realitate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condiţiile în care am ordonat auditul cu privire la existenţa protocoalelor înainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înţeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetăţenilor săi şi voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanţa 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituţiile statului pentru exercitarea atribuţiilor noastre. De ce l-am denunţat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuţiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea naţională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparenţă şi normalitate pe care l-am iniţiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI, într-o declarație de presă.