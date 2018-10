Eugen Teodorovi a intervenit in scandalul momentului! Ce spune despre nuntile impozitate de ANAF

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca nu este de acord cu modul de actiune al ANAF, in ceea ce priveste impozitarea nuntilor, si spune ca va propune schimbarea termenelor de prescriere, astfel incat sa nu existe actiuni ale Fiscului dupa 5 ani, ci in termen de doi, scrie Mediafax. "In primul rand, ANAF trebuia sa intrebe ministrul de resort legat de o astfel de actiune. Apoi, am spus de foarte multe ori ca aceasta abordare a ANAF trebuie sa se schimbe, in felul de a actiona si de a reactiona. Si acest lucru se va schimba pana la final de an. Doar sa urmariti actiunile pana la final de an si veti vedea ca lucrurile se intampla cum spun eu", a declarat Eugen Teodorovici, la Tu ...