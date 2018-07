Eugen Teodorovici anunța controale de AMPLOARE la ANAF și Ministerul Finanțelor in scandalul privind recuperarea banilor de la Klaus Iohannis

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține că a demarat un control la nivelul ANAF și la Ministerul Finanțelor privind recuperarea unor bani încasați de președintele Klaus Iohannis din închirierea unui imobil pe care președintele l-a pierdut în instanță.

"Atata timp cat legea exista ea trebuie aplicata. La Ministerul de Finante sunt doua actiuni intreprinse zilele trecute: o verificare pe care am dispus-o la nivelul Ministerului Finantelor si ANAF pentru a vedea cum s-au petrecut lucrurile in trecut pentru a vedea daca au fost si alte variante de ce nu s-au urmat pentru a pune in aplicare legea. A doua actiune: am cerut Ministerului Justitiei sa verice acea activitate a notarului de la Sibiu..Sunt deja două acțiuni care puteau fi de multi ani de zile parcurse, acea solicitare catre cartea funciara, cea catre MJ privind modul in care acel notar a actionat in 2016. Snt două actiuni de care nimeni nu a uzat și vreau sa parcurg fiecare etapa asa cum prevede legea. Unii juristi spun ca acel act al instantei reprezinta un titlu executoriu", a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.