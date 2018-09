Eugen Teodorovici, anunț BOMBA pentru ONG-uri - De cand se va DUBLA impozitul pe venit

Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că prin proiectul de modificare a Codurilor fiscale, pentru toate organizațiile non-profit, procentul din impozitul pe venit al persoanelor fizice care le este direcționat va crește la 3,5% de la 2%, începând de anul viitor, scrie Mediafax.

„Ca principale modificări (ale Codului fiscal - n.red.) sunt multe. De exemplu, știu că era propunerea și solicitarea expresă din partea ONG-urilor - s-a modifica Codul fiscal pentru a lăsa ca acest transfer din zona de impozit să fie direcționat de la 2% la 3,5% către acele structuri non-profit care erau acreditate de către Ministerul Muncii. S-a văzut foarte clar că sunt și alte ONG-uri care fac lucruri bune pentru societate, nefiind neapărat autorizate de Guvern să spunem”, a precizat Teodorovici, într-o declarație de presă, la ministerul de resort.

Ministrul a dat exemplul unor doamne care dețin o clinică de oncologie pentru copiii, fără să menționeze numele cuiva sau al clinicii, cu care a avut discuții. Această clinică nu este autoritzată de Ministerul Muncii, dar Teodorvici a spus că face „lucruri foarte bune pentru români”. „Atunci logic este să poată și acele tipuri de ONG-uri să primească acest transfer la 3,5%, nu la 2%, pentru a suplini scăderea de impozit (n.red. - pe venit) de la 15% la 10%. E una dintre propuneri pe care eu vreau să o susținem, dar vă spun, sunt foarte multe (n.red. - măsuri), venite din mediul economic și vor fi clar măsuri pe care piața de la accepta, nu cred că vor fi oponenți”, a precizat oficialul MFP.

Mai exact, este posibil ca acel criteriu care impunea ca doar furnizorilor de servicii sociale să li se vireze cota de 2% din impozitul pe venit să fie eliminat, începând de anul viitor. „Nu cred că acel criteriu își mai are rostul, dacă noi spunem că extindem de la 2% la 3,5% cum era înainte. Noi am fost de bună credință, dar, la discuția pe care am avut-o, la nivel de Guvern (n.red. - în momentul în care a fost impus acel criteriu), ONG-urile prezente n-au spus că sunt și alți colegi din ONG-uri care fac astfel de lucruri nefiind acreditați. Și aceasta a fost ideea pe care s-a mers”, a detaliat Teodorovici.

Numai că, în același timp, legislația prevede un registru al ONG-urilor, a atenționat ministrul Finanțelor. „Cu alte cuvinte, vor fi niște condiții pe baza cărora, după aceea, pe baza înregistrării în registru, se vor primi aceste transferuri, de 3,5%. Așa cum cere un sponsor unui ONG să prezinte rapoarte cu felul în care acei bani din sponsorizare au fost cheltuiți și statul român, printr-un raport al Curții de Conturi, este obligat să facă același lucru. (...) Va fi mult mai simplu și pentru ONG-uri, vor avea mai repede transferul de bani făcut, nu cum era în anii trecuți, când dura luni de zile”, a explicat Teodorovici.

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală urmează să fie reunite într-o singură lege, iar un proiect este în lucru la MFP. Anterior, ministrul a declarat că Finanțele au primit numeroase propuneri de modificare a legislației fiscale, care vor fi publicate pe site-ul instituției în cursul lunii septembrie. De asemenea, având în vedere că acest proiect a fost intens discutat cu mediul de afaceri, Teodorovici a susținut, anterior, că va deveni lege până la finalul acestui an și va fi aplicat de la începutul anului viitor, fără să suscite numeroase discuții.