Eugen Teodorovici, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis! Ce spune despre summitul celor Trei Mari

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca Summitul celor Trei Mari - care se desfasoara in aceste zile la Bucuresti - nu a fost organizat pe datorie, cum afirmase anterior presedintele Klaus Iohannis, dar ca aceasta varianta „ar fi un model de urmat in economie", scrie Mediafax. „Poate domnul presedinte ne impartaseste cum a organizat el pe datorie acest eveniment, pentru ca ar fi bine de replicatin economie un astfel de concept. Banii au fost alocati, nu puteam noi sa taiem dintr-un titlu bugetar", a spus Eugen Teodorovici. Anuntul care a starnit revolta in randurile soferilor! Guvernul vrea taxe ca afara pe autostrazi „In spatele unui astfel de capi ...