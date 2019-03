Eugen Teodorovici, despre Klaus Iohannis: "Face afirmatii fara logica si argumente"

Eugen Teodorovici 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis face „afirmatii care mai de care fara logica si fara argumente” atunci cand se refera la faptul ca se guverneaza in dispret fata de economie, este de parere ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Am vazut ca s-a spus ca e o golaneala, ceva de genul acesta. Am vazut si faptul ca presedintele a spus ca sunt partide de coalitie care au castigat niste alegeri. 'La alegeri' reprezinta modul democratic prin care o tara se guverneaza. Nu sunt 'niste alegeri'. (...) Dansul face fel de fel de afirmatii, care mai de care fara logica si fara niste argumente, spune ca este hotarat sau nu vizavi de o anumita decizie pe care noi am luat-o la nivel ...