Eugen Teodorovici, despre Pilonul II de pensii: Pana la finalul 2018 va fi anuntata "o surpriza placuta"

Eugen Teodorovici Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri seara, intr-o emisiune, ca pana la finalul acestui an va fi anuntata o surpriza placuta in ceea ce priveste Pilonul II de pensii. "Nu va taia nimeni Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat - n.red.), nu il va bloca. Chiar va fi o surpriza placuta fata de Pilonul II de pensii, pana la finalul acestui an", a declarat Teodorovici. Vezi si: Anunt de ultima ora! Ce se intampla cu voucherele de vacanta! TVA-ul ar putea scadea Surpriza sau modificarea a fost decisa in baza analizei anuntate in iunie - iulie, iar aceasta a luat in calcul randamentele, costurile si tot ceea ce inseamna acesta pentru contribuabili, ...