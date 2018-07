Eugen Teodorovici: Fondul Suveran de Dezvoltare, inființat prin hotarare de guvern

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi înfiinţat printr-o Hotărâre de Guvern, după ce Curtea Constituţională a precizat că decizia de înfiinţare a Fondului trebuie luată printr-un act al administraţiei centrale, nu printr-o lege adoptată de Parlament, a declarat, joi, ministrul Finanţelor. „Este un instrument util şi sunt convins că va fi folosit în The post Eugen Teodorovici: Fondul Suveran de Dezvoltare, înființat prin hotărâre de guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.