Eugen Teodorovici: Iohannis și-a trimis doi consilieri care nu sunt membri in CSAT ca sa discute despre bugete serviciilor secrete

Ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, a confirmat că, la întâlnirea de la Cotroceni de joi, s-a discutat despre rectificarea bugetară, deşi credea că această întâlnire nu mai are obiect, din moment ce rectificarea a fost adoptată, miercuri, de Guvern. Eugen Teodorovici şi ministrul justiţiei, Tudorel Toader, s-au întâlnit, joi, la ora 11:30, la Palatul Cotroceni, cu