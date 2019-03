Eugen Teodorovici: Ma bucur ca domnul presedinte a promulgat bugetul. E adevarat, cu o mare intarziere, nejustificata

”I-am mulţumit domnului preşedinte că a promulgat bugetul, astfel încât toate proiectele să-şi înceapă bunul mers pe care l-am avut în vedere. (...) Am dorinţa de a vedea că, pe teme importante, oamenii-cheie din această ţară nu mai fac din aceste subiecte o luptă politică. Mă bucur că domnul preşedinte a promulgat bugetul. E adevărat, cu o mare întârziere, nejustificată, dar e important ca să vedem exact cum putem să trimitem banii către cei care au nevoie, către comunităţile locale", a declarat Teodorovici, citat de News.ro.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, vineri, că se bucură că preşedintele Klaus Iohannis a promulgat bugetul, chiar dacă cu ”o mare întârziere, nejustificată”, şi speră ca, la final de an, să se demonstreze că ”coaliţia de guvernare a avut dreptate”, relatează România TV.Administraţia prezidenţială a anunţat, vineri, că preşedintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019. Însă, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PSD a picat şi ultimul test al reponsabilităţii, remarcând că legea bugetului de stat, pe care o trimisese la Parlament pentru reexaminare, a ajuns la promulgare neschimbată.Teodorovici a spus că i-a mulţumit preşedintelui pentru că a promulgat bugetul.”Este un buget care are justificare aşa cum el a fost gândit, să fim realişti. Acuma, repet, dacă sunt critici dintr-o parte sau din alta, ele, în mare parte, sunt într-un context politic. Eu sper ca, la final de an, să demonstrăm că coaliţia de guvernare a avut dreptate, că cifrele sunt cele pe care noi le-am previzionat şi, mai ales, efectele în economie”, a mai spus ministrul.Sursă: România TV