Eugen Teodorovici, noi precizari despre migrația forței de munca : Cand ma gandesc la interesul economic al Romaniei, da, ințeleg sa fiu și agresiv

Eugen Teorodovici a explicat, printr-o postare pe Facebook, declaratiile privind piața muncii în UE, mentionand că sunt necesare solutii pentru ca țările furnizoare de forță de muncă să poată contracara efectul economic negativ generat de migrarea forței de muncă, fără însă a îngrădi drepturile cetatenilor.

"Unii politicieni găsesc chiar într-un eveniment european, serios și decent care, dacă nu prea atractiv pentru iubitorii de știri senzaționale și scandal, o bună ocazie să mai arunce cu ceva noroi ... și nu mă refer la mine acum, ci mă refer la noroiul pe care-l aruncă, a nu știu câta oara, asupra credibilității și imaginii României.

Imediat după încheierea reuniunii Consiliului miniștrilor de finanțe ai țărilor din statele Uniunii Europene - ECOFIN, pe care am avut onoarea și plăcerea să o organizăm pentru prima data la București în contextul Președinție Consiliului UE, nu au întârziat să apară critici la adresa declarațiilor mele cu privire la un fenomen social cu cauze și mai ales cu efecte economice importante. Nu întâmplător am ales să includem pe agenda ECOFIN problematica migrației forței de muncă în interiorul Uniunii Europene, din țările din estul și sud-estul Europei către țările mai dezvoltate.

Pentru toți cei care ar fi binevoit să citească cu atenție știrea respectivă, ar fi fost evidentă diferența dintre ceea ce am spus și ce s-a scris. Am fost tentat să răspund acestor acuze, dar am considerat că subiectul merită o abordare profesionistă și nicidecum una hazardată, specifică tabloidelor de scandal. Am convingerea că toți cei care au înțeles să abordeze serios acest subiect în cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleași argumente economice, sociale și nu în ultimul rând, naționale, ca și mine. Toți cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au înțeles care sunt riscurile potențiale ale acestui fenomen al migrației și în special ale „migrației creierelor”. Toți cei care au participat la dezbateri au înțeles importanța și gravitatea lui, având în vedere că nu numai România se confruntă cu migrația forței de muncă. Ceea ce am spus și anterior, spun și acum: nu voi fi niciodată adeptul îngrădirii libertății dreptului de a munci oriunde în Europa, a libertății de mișcare sau oricăror alte drepturi ale cetățenilor români.

Migrația forței de muncă este însă un subiect care generează discuții și polemici aprinse prin prisma faptului că duce la efecte economice pozitive în țările care primesc forța de muncă și negative în țările care o pierd. Și din acest punct de vedere, toți cei care au participat la dezbaterea acestui subiect, au fost de acord că trebuie găsite soluții pentru ca țările furnizoare de forță de muncă să poată contracara efectul economic negativ generat de migrarea forței de muncă, fără însă a îngrădi în niciun fel niciunul dintre drepturile garantate tuturor cetățenilor europeni – nicidecum, subliniez, al libertății de a munci oriunde în Europa.

Presupun că de această dată sintagma „măsuri agresive” a fost de natură să genereze interpretări. Dar când mă gândesc la interesul economic al României, da, înțeleg să fiu și agresiv. Ca oricare altcineva pentru țara sa. Dar, în niciun caz nu poate fi vorba de o îngrădire a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Mă întristează faptul că, făcând dovada unei competențe profesionale limitate, cei care sunt incapabili să înțeleagă discuțiile în contextul lor, rămân tributari unor formulări conjuncturale și nu înțeleg să preia și să mediatizeze și alte subiecte care au fost discutate și care au legătura cu cel al migrației, cum ar fi cel al competitivității Europei în fața concurenței crescânde venită din partea Chinei și a Statelor Unite. Iar aici, am accentuat pe necesitatea unității în abordare la nivel European, pentru a putea fi capabili noi, Europa unită, să facem față, în primul rând economic, concurenței venită de peste ocean sau din zona Asiei.

Închei prin a afirma foarte clar, în speranța că niciodată de acum în colo nu vor mai exista încercări de scoatere din context a afirmațiilor mele, că nu sunt dușman declarat al îngrădirii de orice fel a oricăror drepturi ale românilor sau ale europenilor.

Toți cei interesați de problematica migrației forței de muncă în interiorul Uniunii Europene, pot consulta cele două studii solicitate de Președinția României și pregătite de Bruegel si CEPS", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.