Eugen Teodorovici o da de gol pe Viorica Dancila: Cum se face, de fapt, REMANIERE in Guvern

Eugen Teodorovici a relatat, duminică seara, la Antena 3, cum se fac remanierile în Guvern. El a dezvăluit modul în care Viorica Dăncilă face evaluările miniștrilor.

”Stabilim cu programul de guvernare în partea stângă. Discutăm despre ce am făcut, despre ce nu am făcut, unde am întâmpinat probleme, care au fost motivele. Noi avem ca obiectiv sfârșitul anului. Discutăm despre fiecare măsură, prezint argumente pertinente și decizia o ia premierul.”, a spus Eugen Teodorovici.

Premierul Viorica Dăncilă va finaliza luni evaluarea miniștrilor, care va fi urmată de o remaniere. PSD va discuta acest aspect în Comitetului Executiv, care va avea loc în această săptămână. ALDE a anunțat că niciun ministru al formațiunii nu va fi remaniat.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la Parlament, că se urmează o remaniere guvernamentală şi că va finaliza, până luni, evaluarea miniştrilor din cabinetul său.

„O remanierea va exista. Luni termin evaluarea”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, miercuri, la Parlament.