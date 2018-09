Eugen Teodorovici: Pana la finalul lunii septembrie, CNAS trebuie sa aprobe documentele secundare pentru Programul de Diabet

Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că, până la finalul lunii septembrie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie să aprobe toate documentele normative secundare, pentru ca până în iarnă să fie finanțat Planul Național de Diabet, scrie Mediafax.

„Sunt multe chestiuni pe care cei de la Casă și Minister ar trebui să lupte la nivelul zonei lor, la nivelul Guvernului și Ministerului de finanțe, pentru orice finanțare. Adică noi să și stabilim și cineva de acolo să reducă, mi se pare prea mult și chiar sunt curios dacă până la final de septembrie, pentru ca așa am pus HG-ul respectiv cu diabetul de tip 1 ca toate actele normative secundare la nivelul Casei să fie până la nivel de septembrie aprobate. Sunt niște ordine a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care aveau un HG, o propunere de termen așa pe termen lung. Și am spus, nu, până la final de septembrie, trebuie aprobate ca să fie implementat acest program de iarnă”, a spus Teodorovici, într-o declarație de presă de la MFP.

Ministrul finanțelor a precizat că anumite persoane din cadrul Ministerului Sănătății și CNAS au vrut să facă modificări în Planul Național de Diabet, în loc să „lupte pentru finanțare”.

„Am stabilit cu Sorina Pintea pentru Planul Național de Diabet niște lucruri care trebuie făcute până la final de an, sau foarte repede. Cineva din Ministerul Sănătății sau de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și-a persmis să reducă din ceea ce noi am spus că ar trebui făcut pentru cei bolnavi de diabet. Adică avem 825.000 de români înregistrați ca fiind cu diabet, din care dintre ei 3.500 de copii cu diabet tip 1 și am spus un lucru foarte clar: să schimbăm mecanismul, să avem categoria între 0-26 de ani unde statul decontează cheltuielile necesare, peste 26 de ani să avem un nou sistem de co-plată, să avem toți cei 3.500 de copii într-un termen cât mai scurt să fie monitorizați, fie că instalează partea de monitorizare a sistemelor de monitorizare, fie cel de injectare a insulinei, acea pompiță, dar, clar, în mod special pentru copii să fie făcute aceste lucruri cât mai repede”, a precizat Eugen Teodorovici.

În privința banilor, oficialul MFP precizează că există, însă nu sunt direcționați corespunzător.

„Banii tot timpul, în special pentru zona aceea de sănătate se spune că nu sunt. Ba nu, sunt bani, dar repet, trebuie să îi aducem în zona în care sunt utili, imediat. Nu poți să accepți, ca demnitar, să îți planifice cineva de la Ministerului Sănătății sau Casa de Sănătate așa: 100 de copii până la final de an, 100 de copii în anul nu știu până când, nu poți. Un copil este injectat de 8 ori pe zi, trei din patru copii mor. Părinții stau lângă ei și nu știu dacă se mai trezesc sau nu”, a concluzionat ministrul Finanțelor.