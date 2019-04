Eugen Teodorovici: Ratele romanilor vor SCADEA! Diferenta se va simti la noile credite

Eugen Teodorovici 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca ratele romanilor pentru creditele in lei vor scadea in urmatoarea perioada, dupa ce a fost schimbat modul de calcul al indicelui ROBOR. Potrivit ministrului finatelor, noul indice este mai mic decat ROBOR, a declarat Teodorovici la intalnirea informala a ministrilor de Finante din UE. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, despre ROBOR: "Este clar o scadere" „Tranzactiile interbancare sunt mult mai jos decat e ROBORUL astazi. Clar aceasta diferenta se va simti pentru noile credite pe care romanii au de gand sa le contacteze in lei, dar si pentru cele in derulare, atunci cand clientii vor face cerere de refinantare a ac ...