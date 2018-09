Eugen Teodorovici recunoaște: Fondul de rezerva al Guvernului era ZERO, inainte de rectificarea bugetara

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, că la rectificarea bugetară, a fost alimentat fondul de rezervă al Guvernului care ajunsese pe zero, deoarece s-au făcut plăți de 600 de milioane de lei doar pentru despăgubirea persoanelor afectate de inundații.

„La rectificare noi am alimentat acest fond de rezervă care era la momentul respectiv zero, pentru că am plătit foarte mult și pe partea de inundații”, a declarat Eugen Teodorovici, marți la TVR 1, scrie mediafax.ro.

„Mai mult a fost (n.r - 100 de milioane de lei), pentru că am plătit foarte mult anul acesta pentru calamități naturale”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă banii din fondul de rezervă al Guvernului au plecat și către plata salariilor, ministrul Finanțelor a precizat că „din fondul de rezervă nu poți să duci în salarii, duci în partea de investiții, în zona asta de refacere a unor proiecte de infrastructură. 600 de milioane de lei s-au dus numai pe zona aceasta, inundații”.

Oficialul MFP a mai precizat că dezastrele produse de calamitățile naturale „nu au fost anticipate când s-a făcut bugetul pe 2018, de asta este nevoie și de rectificare”.

Proiectul de rectificare bugetară a fost publicat în Monitorul Oficial. În Monitorul Oficial de vineri, 7 septembrie, au fost publicate Ordonanța de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 și Ordonanța de Urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Executivul a aprobat, în şedinţa de miercuri, 5 septembrie, prima rectificare bugetară pe anul 2018, fără avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

