Eugen Teodorovici: 'Romania e peste multe state si, culmea, la final, cand tragem linie, noi suntem sub ele. Undeva, ceva se intampla'

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, că nu există date că ar urma o criză economică pentru România, care este stabilă macroeconomic, scrie news.ro.

Teodorovici a susţinut că datoria publică a României este la un nivel foarte scăzut.

"Sunt peste 15 state europene care au peste 60 la sută datorie publică. Grecia are 180 la sută, Italia, Portugalia. România este undeva la 35 la sută. La începutul anului aveam în fondul de la Trezorerie 27 de miliarde de lei, astăzi suntem undeva la 34 de miliarde de lei şi acumulăm. România şi-a achitat obligaţiile la termen pentru anul acesta şi până la finalul anului consolidăm aceastăn rezervă din Trezorerie, ceea ce ne asigură finanţare de cinci luni de zile dacă nu mai vrem să luăm bani din piaţă. Iată încă un element de siguranţă că România este o ţară stabilă macroeconomic", a declarat ministrul Finanţelor.

Întrebat dacă urmează o criză economică, Teodorovici a negat, susţinând că astăzi nu sunt date că ar urma o criză.

"Sunt anumite discuţii în plan internaţional, pe anumite zone, pe anumite pieţe. Uitaţi cazul Italiei, care are o situaţie economică destul de neplăcută sau al Turciei. Sunt cazuri care nu afectează în mod direct România. Aceşti indicatori sunt cei la care se uită agenţiile de rating care au confirmat nivelul României de astăzi. România, din punctul meu de vedere, este situată sub nivelul la care trebuie să fie în acest rating de ţară. Este punctul meu de vedere, stabilit pe cifre. România este peste multe state şi, culmea, la final, când tragem linie, noi suntem sub ele. Undeva, ceva se întâmplă", a spus Teodorovici.

Întrebat dacă există o problemă cu agentiile de rating, ministrul Finanţelor a răspuns: "Aceasta este părerea mea că Românie trebuie şi poate să fie pe date concrete mai sus de acest nivel. Dacă eţi mai sus, devii piaţă emergentă".