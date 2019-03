Eugen Teodorovici: "Romanii care au credite pot cere recalcularea ratelor in functie de noua formula de calcul a ROBOR"

Eugen Teodorovici 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii vor putea cere bancilor refinantarea creditelor existente in functie de noua formula de calcul a ROBOR, care va fi aprobata joi in Guvern, printr-o ordonanta de urgenta care modifica OUG 114/2018, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a participat, marti, la o conferinta pe teme energetice, iar, la final, jurnalistii l-au intrebat care sunt principalele modificari care vor fi aduse OUG 114/2018 si care vor fi aprobat joi in sedinta de Guvern. "Principala modificare a OUG 114 va fi, pentru sectorul bancar, decuplarea ROBOR de partea de taxare a activelor financiare. ROBOR va fi inlocuit cu un nou mod de calcul si anume tranzactiile interbancare si sunt c ...