Eugen Teodorovici se apara in fața acuzațiilor lui Florin Cițu: 'Ministrul Finantelor nu beneficiaza de privilegii, imunitati sau scutiri de taxe'

Ministrul Finanţelor Publice nu beneficiază de privilegii, imunităţi sau scutiri de taxe şi impozite pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al Băncii Internaţionale de Investiţii (BII), menţionează ministrul român al Finanţelor, Eugen Teodorovici, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El subliniază, de asemenea, că privilegiile şi imunităţile Guvernatorilor BII, în conformitate cu dispoziţiile art. 14.3 din Statutul Băncii, se limitează strict la îndeplinirea atribuţiilor oficiale ale acestora în calitate de guvernatori şi nu influenţează obligaţiile rezultate din relaţiile juridice între autorităţile statului membru ai cărei cetăţeni sunt."În conformitate cu Statutul său, Banca Internaţională de Investiţii nu recompensează în niciun fel activitatea guvernatorilor statelor membre legată de atribuţiile lor în Consiliul Guvernatorilor. Privilegiile şi imunităţile Guvernatorilor BII, în conformitate cu dispoziţiile art. 14.3 din Statutul Băncii, se limitează strict la îndeplinirea atribuţiilor oficiale ale acestora în calitate de guvernatori. Prin urmare, acestea au efect doar în legătură cu participarea la reuniunile Consiliului Guvernatorilor, fără a influenţa în vreun fel obligaţiile şi îndatoririle rezultate din relaţiile juridice dintre autorităţile statului membru ai cărui cetăţeni sunt reprezentantul în Consiliul Guvernatorilor, sau supleantul său. Astfel, ministrul finanţelor publice nu beneficiază de privilegii, imunităţi sau scutiri de taxe şi impozite pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al acestei Bănci", scrie ministrul.

Călin Popescu Tăriceanu, scrisoare deschisă către Klaus Iohannis: este de o gravitate EXTREMĂ!



Banca Internaţională de Investiţii este o instituţie financiară internaţională înfiinţată la data de 10 iulie 1970. România a ratificat aderarea la BII în data de 28 ianuarie 1971 şi este în prezent acţionar al acestei bănci, alături de Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Cuba, Vietnam, Mongolia şi Rusia, precizează sursa citată.



România a ratificat Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia prin Legea nr. 244, din 29 noiembrie 2016.



Banca are un capital social de două miliarde de euro, iar valoarea capitalului vărsat de România este de 26,1 milioane euro (7,9% din capital), potrivit statutului Băncii publicat pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor.

Maria Grapini vine cu acuzații după 'gafa Letiția': 'A început campania, s-au intensificat mizeriile. Am primit multe premii în străinătate'

Ministrul Finanţelor Publice are calitatea de Guvernator în cadrul Băncii Internaţionale de Investiţii, similar tuturor celorlalte instituţii financiare internaţionale (Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, Banca Asiatică de Investiţii în Infrastructură).



În cadrul Consiliului Guvernatorilor, 5 state membre sunt reprezentate de către miniştrii de finanţe/viceprim-miniştrii (Cehia, Ungaria, Mongolia, România şi Slovacia), 2 state de către miniştri adjuncţi ai finanţelor (Bulgaria şi Rusia) şi 2 state de către guvernatori ai Băncilor Centrale (Cuba şi Vietnam).



România nu a fost reprezentată de ministrul finanţelor publice la Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale de Investiţii defăşurat la Varadero, în perioada 3-4 decembrie 2018, ci de Ambasadorul României în Republica Cuba, conform Memorandumului aprobat de Guvern, subliniază ministrul Teodorovici.



Reacţia lui Eugen Teodorovici, vine după o serie de postări ale senatorului liberal Florin Cîţu potrivit cărora ministrul Finanţelor din România are imunitate diplomatică acordată de Moscova, nu plăteşte taxe statului român pentru că este guvernator al Băncii Internaţionale de Investiţii a Rusiei şi încalcă legea penală deoarece nu are voie să ocupe alte funcţii remunerate cât timp este membru al Guvernului României.