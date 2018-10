Euro a scazut spre pragul de 4,66 lei

Topul celor mai fiabile mașini, realizat în fiecare an de publicația Consumer Reports din Statele Unite, nu a produs surprize de proporții în 2018: așa cum se întâmplă de ceva vreme încoace, și această ediție este dominată de japonezi

eMAG are oferte foarte bune de electrocasnice resigilate. Stiati si voi acest lucru, insa noi am gasit 15 oferte cu discounturi ce depasesc 50%. Pe bune! Citește mai departe...

Companiile mari din judetul Arad care nu mai gasesc forta de munca sunt nevoite sa apeleze, in ultimul an, la muncitori din India, adusi de o firma de recrutare atat pentru ca sunt considerati bine calificati, cat si pentru ca sunt vorbitori de limba engleza si se integreaza usor in fabrici.