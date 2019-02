Eurodeputat PSD: Daca in Consiliu se decide ca e Kovesi, iar in PE altcineva, suntem intr-un impas

Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a declarat, sâmbătă, că, dacă PE alege unul din candidații la șefia Parchetului European, pentru care s-a înscris și Laura Codruța Kovesi, iar în Consiliul UE este decis un altul, atunci nu se știe cine va prelua funcția, pentru că acest lucru nu e reglementat.

„Dacă Parlamentul European, în comisia LIBE, le dă aviz tuturor celor trei, vine în plen și un candidat primește un vot mai mare ca ceilalți doi. În rest, nu e reglementată (procedura - n.r.). Nu știm. Dacă în Consiliu se decide că e doamna Kovesi, iar în Parlament va fi francezul sau germanul sau cine va fi, suntem într-un impas”, a afirmat Emilian Pavel, sâmbătă la Antena 3 citat de mediafax.

Victor Ciorbea, ironii maxime după declarațiile Cristinei Tarcea: 'Întâlnirea a fost foarte privată și extrem de pe întuneric'

Eurodeputatul PSD a adăugat că, luni, va avea loc o ședință între coordonatorii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). a Parlamentului European, însă doar la reuniunea din 26 februarie vor participa la audieri cei trei candidați pentru șefia Parchetului European.

„Va avea loc luni o ședință între coordonatorii Comisiei LIBE. Este o ședință foarte închisă”, a mai spus Emilian Pavel.

Acesta a dat detalii și despre procedura în Comisia LIBE, precizând că fiecare candidat are 9 minute la dispoziție în forul legislativ european, timp insuficient pentru a o întreba pe fosta șefa a DNA despre protocoale sau despre ce căuta în sufrageria lui Gabriel Oprea în seara alegerilor din 2009.

„Aș dori să vă spun cum vor fi audiați cei trei candidați, pentru că doamna Kovesi nu e singurul gardian al justiției europene, țar al jusției europene. Va avea fiecare candidat câte 9 minute. În acele 9 minute nu am putea s-o intrebăm pe doamna Kovesi ce înseamnă protocoalele, ce a căutat dânsa la domnul Oprea în sufragerie, în seara alegerilor. Nu am putea să enumerăm acele 18 dosare ale dânsei. Toate dosarele au nr de inregistrare din 2018, dar sunt mult mai vechi. Chiar dânsa a explicat că acest dosar nou cu Ghiță e din 2017. Ele au număr nou de înregistrate de când este Secția specială”, a explicat europarlamentarul PSD.

Întrebat de ce fosta șefă a DNA a plecat încă de vineri la Bruxelles, Emilian Pavel a răspuns: „Pentru lobby, interzis în România”.

Laura Codruța Kovesi s-a prezentat, vineri, la audierea de la Secția pentru anchetarea magistraților, la ieșire anunțând că are calitatea de suspect și că a recuzat doi magistrați din secție. După audieri, ea a fost văzută la aeroport, unde pleca spre Bruxelles.

Ancheta este legată de declarațiile lui Sebastian Ghiță cu privire la aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa din Jakarta. Kovesi a declarat, la ieșirea de la audieri că nu a avut o implicare directă în aducerea în țară a acestuia.

Fostul procuror-șef al DNA se află pe lista scurtă a celor trei procurori care candidează pentru şefia Parchetului European. În acest context, ea urmează să fie audiată, la sfârșitul lunii febpe 26 februarie, în comisia LIBE a Parlamentului European, procesul de selecţie urmând a fi finalizat până la finele lunii martie.