Europa noastra, Romania lor

In anii '90, pentru prima mea iesire in Germania, am petrecut o zi si o noapte la Consulatul german de la Sibiu pentru a avea o viza de 30 de zile. Dupa aceea, ca bursier al guvernului francez, am mers in fiecare an, vreme de mai multi ani, pentru a smulge de la niste functionari dispretuitori o viza de studii in Franta. Am stat la cozi lungi in curti interioare si reci, m-a plouat, mi-a fost frig, dar am fost fericit sa am acea viza ca sa pot pleca sa-mi scriu teza de doctorat. Si pentru ca nu ...