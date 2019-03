Europarlamentar, ATAC la Klaus Iohannis: Sa se axeze mai mult pe apararea drepturilor romanilor

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a lansat un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis despre care sustine ca "ar trebui sa se axeze mai mult pe apararea drepturilor cetatenilor romani". Europarlamentar PSD, atac INCENDIAR la Klaus Iohannis: Se face de ras si seamana panica in populatie "Am apreciat foarte mult deschiderea Guvernului Britanic legata de acest subiect si ma bucur sa vad ca acesta este dispus sa colaboreze cu Statele Membre in ceea ce priveste protejarea statutului legal al cetatenilor #UE din Marea Britanie, in baza unui principiu de reciprocitate. Consider ca este normal si firesc ca Marea Britanie sa ia masurile necesare si sa se asigure ca vietile cetatenilor ...