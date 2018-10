Europarlamentar: Discursul Vioricai Dancila, aplaudat doar de pesedisti. Au ramas singuri

Viorica Dancila

Europarlamentarul Siegfried Muresan a devaluit ca, dupa ce premierul Viorica Dancila si-a incheiat discursul in Parlamentul European, niciun alt eurodeputat socialist nu a aplaudat-o, cuvintele sale fiind apreciate doar de membrii PSD.

„Cand si-a incheiat Viorica Dancila discursul in Parlamentul European au aplaudat doar pesedistii. Niciun alt socialist european nu a aplaudat. Au ramas singuri. Acest guvern izoleaza Romania in Europa. Eu vreau un guvern care sa puna Romania in mijlocul Europei”, a scris Muresan, pe Facebook, imediat dupa ce Viorica Dancila a terminat de rostit punctul de vedere al Guvernului.

El a continuat printr-un alt mesaj ca premierul roman „minte intreaga Europa”.

„Prim-ministrul Viorica Dancila minte intreaga Europa acum in Parlamentul European spunand ca, in 10 august, jandarmii au intervenit impotriva unor manifestanti violenti. In realitate: zeci de mii de protestatari pasnici au fost gazati si atacati fara motiv de jandarmi”, a adaugat europarlamentarul roman.

