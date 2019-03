Europarlamentar PSD, atac EXPLOZIV la Victor Ponta: el EXECUTA un ordin

Europarlamentarul PSD, Răzvan Popa, susține că liderul Pro România, Victor Ponta, execută un plan pus la punct de serviciile secrete și obiectivul este să destabilizeze PSD.

”Că Victor Viorel Ponta execută un plan pus la cale de alții nu mai este nicio îndoială. Ne-am convins cu toții demult și am senzația că nici nu se mai străduiește să ascundă acest lucru. Însă ce nu pot înțelege este lipsa de coerență, presărată cu doza de ipocrizie și obsesia pe care a căpătat-o pentru Liviu Dragnea.

Ipocrizia....pe de o parte, Ponta ne spune că nu are nimic cu PSD, dar își dorește ca PSD să piardă alegerile. Nu are nimic cu PSD, dar vrea să cadă Guvernul. Și iarăși nu are nimic cu PSD, dar umblă disperat prin județe să încerce să racoleze oameni din PSD pentru a destructura partidul.

Obsesia...prin zicerile publice, Victor Viorel arată clar ca a dezvoltat o obsesie pentru o singură persoană , Liviu Dragnea. Alegerile trebuie pierdute, ca sa pice Dragnea. PSD trebuie sa plece de la guvernare din cauza lui Dragnea. Referendumul nu își are rostul dacă întrebarea este prea generală și nu se referă la Dragnea. În mintea sa, alegerile europene sunt doar despre Dragnea.

Dacă acesta e proiectul politic al binomului Ponta&Tudose.... atunci ne-am lămurit. Bine ca și-au luat ordinele de misiune, acoperiții și descoperiții și s-au dus în treaba (misiunea) lor.”, scrie Răzva Popa.