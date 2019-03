Europarlamentar PSD, critici pentru Manfred Weber, candidat la șefia CE - Gurile rele spun ca isi platește chirie pentru birou familei sale din forfetara

Europarlamentarul PSD Andi Cristea il critica pe Manfred Weber, candidatul PPE la sefia Comisiei Europene, precizând ca a venit in Romania in campanie. Mai mult, Cristea sustine ca acesta are cabinetul de europarlamentar in locuinta proprie, platind chirie familiei.

"Este excelent ca domnul Manfred Weber a venit in Romania si s-a tras in poza cu Presedintele Iohannis. Sa il cunoasca si romanii.

Citeste si Accident GRAV în București - Patru mașini au fost implicate

Domnul Manfred Weber, candidatul PPE pentru functia de sef al Comisiei Europene este cunoscut ziaristilor de investigatie pentru ca si-a deschis cabinet de europarlamentar acasa la el, intr-un satuc din Bavaria. Gurile rele spun ca isi plateste chirie familei sale din forfetara. Nu stim daca e adevarat pentru ca domnia sa nu comenteaza subiectul.

Domnul Iohannis tot cu casele. Domnul Weber cu biroul in casa", scrie Andi Cristea.