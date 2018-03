Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica Dancila: Ma mir ca vorbește! Credeam ca e muta!

Europarlamentarul socialist Ana Gomes îi răspunde premierului Viorica Dăncilă, cea care a comparat-o cu Monica Macovei pentru modul cum își defăimează țara. Ana Gomes o atacă extrem de dur pe Viorica Dăncilă, despre care, până acum, credea că e mută sau nu știe să vorbească.

Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE în interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile

Citește și: Ecaterina Andronescu NU EXCLUDE o candidatură la șefia PSD: confruntare cu Liviu Dragnea

”În primul rând, mă mir că această doamnă vorbește. Credeam că e mută. În atâția ani în care am fost împreună în grupul socialist în Parlamentul European, eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat râsul. Sunt, într-adevăr, membru neretribuit în Friends of Europe, fundație care e în parte finanțată de Soros, așa cum sunt și în Amnesty International. Demonizându-l astfel pe Soros, socialiștii români nu fac decât să o ia pe calea populismului est-european cel mai îmbâcsit, precum Orban în Ungaria, toți cei cu derive spre dreapta neasumată și mincinoasă care dau vina pe un filantrop pentru a-și ascunde afacerile de corupție și tendințele autoritare de acasă. Acești oameni n-au nimic socialist și nu au nimic de-a face cu stânga. Populism găunos și corupție pe bandă rulantă”, a declarat Ana Gomes, pentru blogul CabalinKabul.

Viorica Dăncilă susţine că eurodeputata socialistă Ana Gomes a avut declaraţii neinspirate, din dorinţa de a se face remarcată şi că, spune ea, poate fi comparată cu Monica Macovei, pentru modul în care îşi defăimează ţara.

“După părerea mea e o declaraţie total neinspirată. Doamna Ana Gomes, însuşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări. Cred că putem să o asemănăm cu doamna Monica Macovei. E membră a fundaţiei Friends of Europe, patronată de domnul Soros, deci nu e în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Consider că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar. Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justiţiei şi i-am rugat să luăm legătura când e nevoie. Au fost întru totul de acord. Această privire la general nu e corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect şi ce nu se poate aplica. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă.”, a declarat Viorica Dăncilă la România TV.