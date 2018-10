Europarlamentari romani PPE: Asocierea Romaniei cu Articolul 7 este excesiva. Siegfried Muresan: Nu sprijinim conditionarea fondurilor europene de statul de drept, ar suferi beneficiarii

Asocierea situatiei din Romania cu activarea Articolului 7 este excesiva: Romania, in pofida derapajelor din ultima perioada, nu este, totusi, in situatia Ungariei si a Poloniei, spun, la unison, Adina Valean si Siegfried Muresan, europarlamentari romani din grupul popularilor. Mai mult, e in discutie si optiunea ca Rezolutia privind Romania sa nu mai fie redactata si votata.