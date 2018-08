Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza petitia prin care cere EXCLUDEREA PSD din Partidul Socialistilor Europeni

Europarlamentarul Cătălin Ivan, fost membru PSD, solicită printr-o petiţie excluderea PSD din Partidul Socialiştilor Europeni. Petiţia este adresată preşedintelui PES şi preşedintelui grupului socialist din Parlamentul European.

"Indiferent daca am prins sau nu vremurile lui Ceausescu, este limpede pentru fiecare dintre noi ca Liviu Dragnea trebuie oprit. Un prim pas este semnarea petitiei de mai jos. Pentru fiecare semnatura, Dragnea va primi o notificare pe mail ca suntem tot mai multi. Fiecare semnatura inseamna un argument in plus pentru socialistii europeni de a lua masuri impotriva grupului infractional care a luat captiv PSD si mai are putin pana sa ia captiva Romania", scrie Ivan pe Facebook.

Textul petiţiei:

Către:

Domnul Sergei Dmitrievich Stanishev, președinte al Partidului Socialiștilor Europeni

Domnul Udo Bullmann, președinte al Grupului Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European

Spre ştiința:

Domnului Dragnea Nicolae-Liviu, președinte al Partidului Social Democrat

De când România a devenit membră a Uniunii Europene, în anul 2007, am învățat că valorile europene nu sunt negociabile. Am învățat, de asemenea, că încrederea cetăţenilor în partidele politice şi în democraţie se câștigă greu, dar se pierde ușor, iar forțele politice care își respectă misiunea duc, tocmai din aceste considerente, o politică de toleranţă zero faţă de corupţie, în general, şi în special faţă de reprezentanții săi în funcții publice acuzați de corupție.

Libera circulație a persoanelor în interiorul Uniunii Europene, bursele și schimburile de experiență finanțate din bani europeni, transferul de know-how și bune practici, ne-au ajutat să înțelegem mai repede ce înseamnă democrația, care ne sunt drepturile și cum trebuie să luptăm pentru ele.

Chiar dacă România este un membru mai tânăr al Uniunii Europene, Partidul Social Democrat, care reprezintă astăzi România prin Guvern și conducerea Parlamentului, face parte de 15 ani din Internaționala Socialistă, iar membru al Partidului Socialiștilor Europeni este de peste 13 ani. PSD este partidul care a încheiat negocierile de aderare a României la NATO și la Uniunea Europeană, activitatea sa având o importantă componentă internațională, atât în interiorul familiei socialiștilor europeni, cât și în relația cu partenerii externi ai României.

Din păcate, în ultimii trei ani, de când la conducerea PSD se află Liviu Dragnea, formațiunea a involuat accelerat, atât în ceea ce privește democrația internă de partid, cât mai ales în ceea ce privește lupta împotriva corupției. De doi ani încoace, PSD are ca obiective principale modificarea legilor justiției astfel încât cei anchetați pentru fapte de corupție să nu mai ajungă în fața judecătorilor și să înăbușe orice încercare de contestare a autorității și puterii concentrate în mâinile unui singur om: Liviu Dragnea.

Pentru prima dată în România și, cu siguranță, și în Europa, democrația a fost gazată la propriu, sute de participanți necesitând îngrijiri medicale după mai bine de șase ore de utilizare aproape continuă a gazelor iritant-lacrimogene de către forțele de ordine. Mitingul de protest din data de 10 august, la care au participat aproximativ o sută de mii de români, a fost reprimat cu violență excesivă. Sunt dovezi clare că instituțiile de forță din România au făcut abuz de putere. Există o anchetă în desfășurare, iar procurorii militari și justiția vor stabili adevărul.

Relația PSD cu celelalte partide din PES și cu partenerii externi a fost sacrificată, Liviu Dragnea și conducerea partidului fiind în permanent conflict cu ambasadele statelor partenere și cu oricine a încercat să tragă semnale de alarmă față de derapajele evidente de la obiectivele strategice asumate de România prin tratatele semnate de-a lungul timpului.

Legislația europeană privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului nu este aplicată în România din cauză că liderii PSD dețin afaceri prin interpuși, au averi colosale pe care nu le pot justifica, proprietăți în paradisuri fiscale sau țări în care confiscarea acestora este dificil de realizat. Familia liderului PSD, Liviu Dragnea, deține o avere uriașă a cărei proveniență nu a fost explicată niciodată. Acesta este condamnat definitiv printr-o sentință a instanței penale și, de curând, a mai primit o condamnare în primă instanță pentru fapte de corupție, într-o altă cauză. Liviu Dragnea este acuzat de fraudarea fondurilor europene într-o anchetă derulată de OLAF și este suspectat de spălarea banilor prin acțiuni off-shore în America de Sud.

Faptul că PSD a votat în Parlamentul European împotriva sancționării Poloniei ca urmare a politizării justiției și încercării de a instaura un regim autoritar, fără niciun vot din altă țară și împotriva tuturor colegilor din familia socialiștilor europeni, a fost încă un semnal al noii direcții politice a PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea.

Prin politica pe care o promovează în Parlamentul României și în actul de guvernare, PSD se comportă ca un partid antieuropean, care își concentrează resursele pentru a bloca lupta împotriva corupției, în acest fel sperând că va obține absolvirea liderului său de orice răspundere penală. PSD promovează în funcții publice reprezentative la cel mai înalt nivel oameni total lipsiți de competență, având ca unică virtute obediența față de liderul de partid.

Având în vedere că în mai puțin de patru luni, România va prelua conducerea Consiliului European sub guvernarea PSD, acest partid devenit antieuropean va pune Uniunea Europeană în situații cel puțin delicate. Imaginea și acțiunile acestei structuri politice cu evidente valențe mafiote, se vor răsfrânge asupra întregii Uniuni Europene. O formațiune politică condusă de un lider condamnat penal nu poate reprezenta legitim interesele economice și politice ale UE, cum sunt Brexit, migraţia, tensiunile în relaţiile transatlantice sau noul buget al UE.

Din toate aceste motive, solicităm PES și Grupului S&D să nu mai permită PSD să întineze valorile europene, precum democrația, respectarea drepturilor civile, lupta împotriva corupției și justiția.

Solicităm PES și Grupului S&D să pună cât mai urgent în discuție excluderea PSD din familia socialiștilor europeni.

În perspectiva anului 2019, an încărcat cu o importanță deosebită pentru viitorul Uniunii Europene, dar în egală măsură pentru Partidul Socialiștilor Europeni, este vital ca mesajul pe care cetățenii europeni îl vor primi să fie de transparență, unitate, solidaritate, angajament total față de proiectul european și toleranță zero față de corupție și derapaje antidemocratice. PSD nu îndeplinește nici măcar unul dintre aceste deziderate.