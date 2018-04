Europarlamentarul Claudia Țapardel sancționeaza declarațiile Președintelui Parlamentului European și il invita pe acesta in Romania pentru o evaluare obiectiva

În contextul discuțiilor contradictorii care au circulat în presa europeană privind reforma sistemului judiciar și statul de drept în România, multe dintre acestea având loc în timpul Sărbătorilor Pascale, Claudia Țapardel, în calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, a considerat potrivită exprimarea poziției cu privire la acest subiect după Sfintele Sărbători.

În urma declarațiilor publice ale Președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, făcute în data de 29 martie 2018 cu privire la consolidarea reformelor din sectorul justiției, eurodeputatul Claudia Țapardel a transmis o scrisoare deschisă acestuia, în cadrul căreia subliniază importanța obiectivității și corectitudinii în ceea ce privește evaluarea statului de drept în România.

„În primul rând, am comunicat Președintelui Tajani faptul că declarațiile publice ale liderului Parlamentului European trebuie să reflecte vocile tuturor cetățenilor Uniunii Europene și să includă opiniile tuturor eurodeputaților, nu doar poziția celor care fac parte din același grup politic. Astfel, Președintele organului legislativ al UE trebuie să se bazeze pe argumente puternice și dovezi ferme atunci când își exprimă opinia cu privire la reformele justiției unui stat membru”, a punctat europarlamentarul Claudia Țapardel.

Totodată, eurodeputatul a subliniat că este regretabil faptul că unii europarlamentari români continuă să facă declarații publice eronate despre statul român în incinta Parlamentului European. Prin urmare, Președintele Tajani a avut concluzii pripite în ceea ce privește reforma sistemului judiciar din România:

„Am constatat cu regret faptul că unii colegi europarlamentari români continuă să comunice mesaje false, cu caracter defăimător, despre țara pe care o reprezintă. Consider că Președintele Tajani s-a grăbit atunci când și-a exprimat poziția față de subiectul justiției, luând în calcul afirmațiile eronate ale unor colegi români. În acest context subliniez faptul că euroaleșii au obligația de a-și respecta îndatoririle cu profesionalism, imparțialitate și obiectivitate. Împreună suntem obligați să lucrăm în interesul statelor pe care le reprezentăm”, a adăugat eurodeputatul Claudia Țapardel.

Astfel, europarlamentarul Claudia Țapardel i-a recomandat Președintelui Parlamentului European, înainte să facă afirmații părtinitoare, să cunoască situația adevărată în ceea ce privește justiția și statul de drept și i-a sugerat în acest sens să facă o vizită de lucru în România pentru a discuta mai întâi cu reprezentanții autorităților naționale, precum Președintele Camerei Deputaților, Președintele Senatului sau Ministrul Justiției, cu scopul de a obține informații obiective și corecte în ceea ce privește demersul reformelor din domeniul justiției.

„În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, precum și de cetățean al României, doresc să subliniez faptul că în asemenea circumstanțe trebuie mai întâi să percepem corect atât structura sistemului judiciar din România, precum și procesul de legiferare. Astfel, luând în considerare expertiza profesională în domeniul procedurilor legislative a Președintelui Tajani, i-am recomandat acestuia să efectueze o vizită de lucru în România și să discute cu reprezentanții sistemului judiciar, Parlamentului şi Guvernului național cu privire la statul de drept din România. Astfel, cred cu tărie că acest lucru îi va oferi posibilitatea de a obține o înțelegere mai profundă a demersurilor din domeniul justiției, precum și oportunitatea de a evalua statul de drept din România dintr-o altă perspectivă”, a conchis eurodeputatul Claudia Țapardel.

Atașat găsiți scrisoarea oficială, în limba engleză, trimisă Președintelui Parlamentului European în acest sens.

Iată scrisoarea:

To the attention of the President of the European Parliament, Antonio TAJANI

Brussels, 11 April 2018

Dear Mr. President,

First, I would like to thank you for your fruitful collaboration within the tourism and transport sectors. You have been a valuable partner over the last years and together, we have managed to organise multiple successful events and make tourism a priority on the EU’s agenda. I am thankful for your kind support and strategic leadership within these fields and I sincerely hope that we will manage to maintain this level of collaboration.

Mr. President, recently there were many public discussions around the topic of the current reforms in the area of justice and rule of law in Romania. Many of these public statements were made during the Catholic and Orthodox Easter holidays. Now that the holidays are over, I would like to take a stand in this regard.

I am well aware of the fact that you, Mr. President, recently made a few public remarks regarding the state of law in Romania. As a Member of the European Parliament and a citizen of Romania, I would like to express my concerns regarding this matter.

Mr. Tajani, I strongly believe that all statements coming from the President of the European Parliament should be based on strong arguments and firm evidences. Moreover, it should take into account the voices of all Romanian and European citizens, as well as the position of all Members of the European Parliament, who took a stand on this matter. Unfortunately, some of my Romanian colleagues within the European Parliament continued to make public statements that have contributed to the denigration of the national image at the European level and have neglected our national interest. Thus, your public declarations regarding such a sensitive topic shall not be based on a selective approach.

I regretfully underline the fact that your public statements from 29 March 2018 did not take into account all perspectives within the above-mentioned matter. I consider that these kind of declarations are having a negative impact on our national image and are innacurate towards millions of Romanian citizens. As Members of the European Parliament, together we shall work in our country’s best interests by fixing these internal matters and not trying to multiply them on the European level.

Mr. President, I would like to highlight the fact that in these situations there is a clear need of understanding the structure of the judiciary system in Romania, as well as its decision-making processes. Therefore, considering your professional expertise within the legislative procedures, I kindly invite you at your earliest convenience to have a working visit in Romania and have discussions with the representives of our Government, of the Romanian Parliament, respectively with the President of the Chamber of Deputies and the President of Senate, as well as with the Romanian Minister of Justice. This would give you a possibility of obtaining a deeper understanding of the current situation on the rule of law in our country and I am positive that it will offer you an alternative on this specific issue.

Thank you in advance for taking this point into consideration.

With highest consideration,

Claudia Țapardel

Member of the European Parliament, Committee on Transport and Tourism

Co-President of the Intergroup on the European Tourism Development and Cultural Heritage