Europarlamentarul Marinescu (PNL): Comisia LIBE a Parlamentului European discuta pe 27 septembrie despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august

Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu a declarat duminică, la Craiova, că pe 27 septembrie Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunerea sa, despre ce s-a întâmplat în România pe 10 august, discuţii la care va participa şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Peste două săptămâni, pe 27 septembrie, va fi o dezbatere în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, propusă de mine, despre situaţia din România. Această propunere am făcut-o la două sau trei zile după 10 august. Tot atunci se discută şi o propunere a unei deputate din Franţa, de la ALDE, care am văzut că a apărut prin presă (n.red. - propunerea eurodeputatei Nathalie Griesbeck, din Franţa, privind dezbaterea pe tema protocoalelor încheiate între serviciile de informaţii şi organele judiciare din România). Era inevitabilă o discuţie despre 10 august. Nu poţi să laşi lucrurile în continuare aşa: să vezi cum oamenii sunt loviţi cu picioarele, cum stau pe jos sau cum sunt loviţi cu bastoanele în cap când au avut mâinile ridicate. După părerea mea, este inadmisibil ce s-a întâmplat. Şi repet ceea ce am spus săptămâna trecută: trebuie făcută o analiză psihologică la trupele de jandarmi şi cei care sunt capabili de aşa ceva să plece", a spus Marinescu într-o conferinţă de presă. Eurodeputatul a amintit că o dezbatere în plenul PE privind evenimentele din 10 august va avea loc pe 3 octombrie, la Strasbourg, dezbatere la care este invitată şi prim-ministrul Viorica Dăncilă. "Guvernul este de vină că România este discutată în PE. Acest Guvern trebuie să plece, pentru că nu vreau să o luăm pe urmele Ungariei şi a Poloniei. Săptămâna trecută am votat demararea procedurii activării articolului 7 pentru Ungaria. Nu vreau să o luăm pe urmele Ungariei şi Poloniei. Guvernul e de vină şi trebuie să ia măsurile necesare să se stingă această posibilitate. Aşa că să lucreze la legile justiţiei aşa cum trebuie şi să înceteze toate aceste lucruri care sunt împotriva statului de drept, inclusiv atacarea celor care au demonstrat paşnic în Piaţa Victoriei", a mai afirmat Marian Jean Marinescu. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)