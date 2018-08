Europarlamentarul Norica Nicolai: nu se poate sancționa o țara prin nepreluarea președinției EXCLUSIV

Semnul de pe unghie care anunta cancerul de plamani Obișnuim să le acoperim cu ojă sau cu gel, însă unghiile ne pot spune foarte multe lucruri despre sănătatea noastră. Citește mai departe...

Un covor urias din aproape 1 milion de flori a acoperit Piata Mare din Bruxelles (Foto si Video) Piata Mare din Bruxelles a fost acoperita cu un covor urias alcatuit din aproape 1 milion de flori in mai putin de patru ore. La eveniment au participat artisti si voluntari din toata lumea.

A alergat cu cei 3 copii și a depașit un record mondial Am putea-o considera pe Cynthia Lauren Arnold o supermamă cu superputeri dacă ar fi să judecăm după galeria foto de mai jos. Citește mai departe...

Caz șocant in Constanța! Un bebeluș aflat in carucior, lovit de un șofer beat Accident șocant la Constanța! Un șofer beat a lovit un cărucior în care se afla un bebeluș de șapte luni. Ca prin minune, sugarul a scăpat doar cu câteva răni ușoare. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru a-i calma pe oamenii nervoși. Accidentul s-a petrecut vineri seara, după ora 19:00, când bărbatul în vârstă de 29 de […] The post Caz șocant în Constanța! Un bebeluș aflat în cărucior, lovit de un șofer beat appeared first on Cancan.ro.

Gelu Diaconu ia liderii opoziției la rost: Nu sunteți decat niște baloane de sapun Fostul președinte ANAF Gelu Diaconu critică, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, liderii Opoziției, acuzân ...

Accident pe centura Caracalului! Șase persoane, printre care și trei copii, au fost ranite Șase persoane, între care trei copii, au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier petrecut pe centura de ocolire a municipiului Caracal, după ce două mașini s-au ciocnit. ISU Olt a transmis că un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu traumatism la picior, o fetiță în vârstă de patru ani cu atac […] The post Accident pe centura Caracalului! Șase persoane, printre care și trei copii, au fost rănite appeared first on Cancan.ro.

Un sofer Uber a plonjat cu clientii in mare, dupa ce aplicatia i-a aratat ruta greșita! Întâmplare ca-n filme în Franța! Doi londonezi au fost în pericol de înec, după ce un şofer Uber a plonjat cu taxiul în mare, în timp ce îi transporta spre muncă. Şoferul susține că a avut încredere în ruta arătată de aplicaţie şi nu s-a mai asigurat să vadă dacă este şosea unde virează. Polițiștii nu au […] The post Un şofer Uber a plonjat cu clienţii în mare, după ce aplicaţia i-a arătat ruta greșită! appeared first on Cancan.ro.

Bianca Dragușanu, detalii despre viața intima! Cine a primit nota 10 pentru performanțele sexuale in pat Bianca Drăgușanu a oferit detalii despre viața sa intimă și a dezvăluit numele celui care i-a oferit nota zece pentru performanțele sexuale în pat. Vedeta mărturisea la un moment dat că sexul contează foarte mult într-o relație, înseamnă 90% dintr-o legătură amoroasă. Mai mult decât atât, l-a nominalizat pe bărbatul care, până la momentul respectiv, […] The post Bianca Drăgușanu, detalii despre viața intimă! Cine a primit nota 10 pentru performanțele sexuale în pat appeared first on Cancan.ro.

FCSB nu poate conta pe 3 fotbalisti in meciul tur cu Rapid Viena Nicolae Dică nu se va putea baza pe 3 jucători în partida tur a play-off-ului Europa League cu Rapid Viena. Junior Morais şi Florin Tănase sunt suspendaţi, în timp ce Marko Momcilovic este accidentat.