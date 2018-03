Eurostat: 8% dintre angajatii romani au facut cursuri de pregatire profesionala

Eurostat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste participarea angajatilor la cursurile de formare profesionala. Este cocluzia unui studiu Eurostat la care specialistii in resurse umane si angajatorii vin cu aceleasi explicatii: lipsa de interes provine din nivelul scazut de educatie si din inexistenta scolilor profesionale. Elena este din Galati, are 30 de ani si este mama unui baietel de 8 ani. Pana anul trecut in noiembrie a lucrat intr-o brutarie. Primea salariul minim pe economie, muncea chiar si 12 ore pe zi si ii era tot mai greu sa aiba grija si de copil. A renuntat pana la urma la serviciu si a intrat in somaj. Dar nu vrea sa stea degeaba: ar face niste cursuri de frizerie. Potriviti s ...